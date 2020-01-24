【Emily Online】田北俊撐「光復」香港高度自治　望駱惠寧帶中聯辦走一國兩制正路 (16:15)

田少同公民黨前主席余若薇、公共事務顧問盧子健，擔任網媒《眾新聞》搞嘅午餐會嘉賓。田少話，區議會改選後民主派大勝，喺選委中多咗100多票，評估特首林鄭月娥下台再補選嘅機會細，因為如果搞補選，1200張選委票之中，候選人唔好話想攞777票，連爭取689票都艱難，試問咁仲有邊個想出嚟選。所以佢認為，有機會由林鄭月娥繼續留任直至2022年，自己去收拾呢個爛攤子。

盧子健就話，去年11月區選投票率逾七成，預料9月立法會投票率都會好高。對於林鄭月娥日前推出100億元民生政策，盧子健笑言同意可用「慳啲」來回應。佢話自己已「登六」，夠60歲資格可以2元搭車，「可以慳啲」，但市民唔會因為2元，就會無事發生，佢自己仍然會投票畀反對政府的候選人。佢又比喻，依家就如有人搞出家暴後，然後就叫大家做一家人，但最大問題係第日又再打過喎！

身為資深大狀嘅余若薇就大談法治，話今年應該有好多示威者上法庭，或者有啲判決大家可能覺得嘩然、不滿，大家對判決可以提出批評、表達意見，但呼籲要有節有理，唔好人身攻擊司法人員或者破壞。佢呼籲大家有耐性，因為唔同意案件，都仲有機會可以上訴。

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