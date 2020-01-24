屯院甩喉病人死因研訊　家屬盼尋真相　醫管局：醫生受訓兩年非一定插錯喉 (16:50)

事主邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞，2016年5月12日由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

事主次女先提及父親死前兩日的「甩喉」事件，由於院方無提供全面的儀器紀錄，家屬相信「甩喉」時間不短，事件令人「驚訝、難過、委屈」。她續稱，父親死去那天，醫生沒有使用確認「插啱喉」的儀器，亦處方帶副作用的降血壓藥Labetalol（拉貝他樂），是判斷有錯。死因裁判官打斷事主女兒，指出死因庭的目的是找出死因，並非追究責任。

事主次女形容，七旬父親留院時經歷「甩喉」、「換喉」、「用錯藥」爭議，事件原本可以避免；家屬「雖然悲傷，但沒有記恨」，盼死因庭找出真相，可惜屯院至今未交代「甩喉」前後儀器參數，她懷疑有人隱瞞。

代表醫管局的大律師馮國礎指出，根據事主當日凌晨5分鐘前後的心跳紀錄，相信「甩喉」最多達5分鐘。馮國礎認為，用藥及插喉均屬主診醫生的臨牀決定，雖然該名醫生僅受訓兩年，不代表插喉出錯。

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