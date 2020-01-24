鄧炳強赴中西區區議會　主席要求警員戴委任證　一便衣拒絕後離場【多圖】 (14:50)

幾十名軍裝警員到海港政府大樓外維持秩序，未見有防暴警員戒備。現場有3個團體示威，包括兩個撐警團體及社民連，雙方隔着一條馬路不斷夾雜粗口互相對罵，撐警者不斷稱曾多次入獄的梁國雄為「監躉」、「曱甴」，又大叫對方垃圾；社民連一方則指對方「收錢示威」，又高叫「五大訴求缺一不可」等口號。

至下午近2時，有撐警者嘗試把社民連的直幡翻入草叢，雙方陣營爆發推撞，警方衝前分隔雙方，未有使用武力。之後有撐警者疑不滿被拍攝，拍打一名攝影記者的相機，其後有撐警者不斷稱在場傳媒工作者為「黑記」。

另外，警務處助理處長林曉彤亦出席會議。主席鄭麗琼要求所有警員、室內旁聽者及記者都要戴上識別證件，才能繼續會議，引起部分在場者不滿。會議開始半小時後，副主席楊浩然指出一名便衣警沒戴委任證，鄭麗琼勸其戴上證件不果，便衣警自行離開會場。

鄧炳強進入會議室時，鄭麗琼以「PK鄧」介紹他進場。有旁聽者拍手歡呼，大叫「支持警察」，民主派議員則高舉警察執法照片叫口號抗衡。鄧炳強就座前，有公眾向他遞上寫上「支持警察」信件，鄭麗琼對該人不跟程序遞信表示不可接受。

會議中有兩項有關警察執法的討論事項，包括由民主黨甘乃威及伍凱欣提出「遏止警察暴力才能令香港回復平靜」；以及由楊浩然提出，有關強烈譴責警方自去年6月反修例運動以來的濫權、濫暴對待示威者的動議。

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