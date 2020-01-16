調查：食環署康文署外判清潔工防護裝備不足 (15:10)

最常見不適徵狀包括喉乾、持續咳嗽、持續流眼水等，部分受訪者感到呼吸困難及眼睛腫痛，甚至嘔吐及肚瀉。

調查發現，在催淚煙影響範圍工作的54名受訪者中，37人獲承辦商派發外科口罩、23人獲發膠手套，只有5人表示獲發眼罩，4人表示獲發N95口罩、保護衣。康文署外判清潔工表示沒有眼罩、N95口罩等較高規格裝備。

天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊表示，調查反映外判清潔工基本裝備本來已不足，甚至有工友不知道可向外判商要求更高規格的裝備，如N95口罩。

有清潔工吸催淚煙後咳嗽失聲

從事康文署外判清潔工15年的有姐，在油尖旺一帶工作，返夜更的她兩度吸入催淚煙後不適求醫。她說，工作時只有外科口罩和一對膠手套，警方施放催淚彈時，她試過睜不開眼，靠現場人士為她洗眼，回家後持續喉嚨痛、咳嗽，甚至一度失聲才求診，但外判商事後未有特別提供清潔、保護指引。

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