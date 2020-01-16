上水村屋田地搜出懷疑自製炸藥　水喉通土製炸彈案再拘3人 (17:30)

【17:30】下午約3時，爆炸品處理課人員到場，在村屋對出田地，泥面下不足一呎地方搜出約100克、用膠袋裝着的黃色粉末及容器碎片，相信是自製炸藥，經初步檢驗，粉末相信為烈性炸藥，其威力及有效性有待送往政府化驗所作進一步檢驗。

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱表示，根據初步調查，是次檢獲的炸藥與早期找到或近期炸彈發現案中的炸藥有所不同；泥土挖掘痕迹較新，估計疑犯把炸藥埋在泥土中，逃避警方搜查。

警方今再拘捕村屋內3名分別53歲、27歲及47歲女子，她們分別是前日在村屋被捕男子的母親、妻子及家傭，涉嫌串謀製造爆炸品。

警務處長鄧炳強出席中西區議會會議後表示，對於過去兩天檢獲用鐵通造成的炸彈「感到非常擔憂」，警方過去數個月共破獲5宗爆炸品及槍械案。他續說，在「本土恐怖主義」下，警方不能掉以輕心，警隊內部會相應提升預備能力，包括加強情報搜集、加強重點巡邏等，但強調整體反恐級別仍然是中度。

【14:20】現場有警察搜查隊、警犬及快速應變部隊，村外亦停泊10輛豬籠車，防暴警在場戒備。探員進入涉事村屋搜查，並檢走數箱證物，警犬亦在村屋對出空地搜索。

其他報道：【手機大掃除】清潔手機五部曲 資訊科技專家提醒：勿一邊充電一邊清潔

其他報道：一盒燒肉飯加汁 鈉超標六成半 燒臘店「知道鹹」加糖掩鹹味 食安中心將晤食肆商減鹽