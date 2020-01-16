地盤工認北角襲記者　官索感化及社會服務令報告2月判刑 (14:08)

被告傅仰金（45歲）報稱為地盤工人，承認2項普通襲擊罪，即於去年9月15日在北角新都城大廈外襲擊《南華早報》記者Dickson Antony Ian及一名不知名者。

辯方求情稱，被告案發正在回家路上，突然遭數名黑衣人包圍及推撞，他一度成功逃脫，不久後又有一人向他出言辱罵，使他情緒失控，先後襲擊該人及調停的記者。

辯方承認，被告使用不合比例的武力襲擊記者，又指其行為不是社會可以接受，但強調被告本性不壞，犯罪毫無預謀，希望法庭念在他認罪，家中有兩名在學子女須照顧，判以罰款或非監禁刑罰。

控方案情指出，案發晚上北角一帶發生大型示威，任職記者的事主正在採訪，他聽到有人大叫「打記者」，其後便看見被告對一名不知名者拳打腳踢。記者調停，反遭被告拳打下巴，事後須送院治理。

另外，涉及同一晚事件的地盤工人梁國偉（39歲）今日亦出庭應訊，他被指在北角益新洋樓外襲擊顏加星，被控一項普通襲擊罪。梁國偉暫毋須答辯，以待索取法律意見，並獲保釋至2月27日，等候案件再訊。

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