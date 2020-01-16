【特首答問大會】林鄭月娥不認同有警暴　泛民建制批政府拒為反修例問責 (13:00)

林鄭月娥回應說，過去7個月只見到警隊維持治安，但有人抹黑警隊，意圖削弱警隊執法能力。她又稱，政府非常重視問責精神，過去7個月香港「未處理過咁多挑戰」，此時最好的承擔是留下處理當前困局，盡最大努力帶領香港走出困局、再次團結，虛心聆聽意見。

籲年輕人勿因一時誤會破壞一國兩制

民建聯議員蔣麗芸稱代表年輕人提問，指出年輕人要求民主和自由，他們關心的是《基本法》只保障現有制度50年不變，擔心2047年後可否保持一國兩制。

林鄭月娥回應時呼籲年輕人要珍惜一國兩制，不要因一時誤會而破壞一國兩制的重要原則和方針，否則他們擔心的情況將可能是他們一手造成，政府近月已反思哪方面做得不足。

民建聯廖長江亦指出，不少年輕人以至公務員涉嫌參與非法集結、暴力活動或公開詆譭一國兩制。林鄭月娥稱，會投入更多資源提高公職人員和年輕人國家意識和民族認同，在正規教育內外透過活動、參觀和考察，增加市民、公職人員和年輕人對一國兩制《基本法》、憲法和國家發展的理解，公務員事務局長亦會加強公務員方面的相關工作。

下周出席世界經濟論壇 商界領袖講香港優勢

自由黨議員邵家輝提到飲食界旅遊界面對嚴峻情況，失業潮很快會出現。林鄭月娥表示，政府已準備一套策略協助香港重新出發，包括政策及對外推廣，下周她會出席世界經濟論壇，希望向海外商界領袖講解香港的優勢。

民主黨議員許智峰及公民黨議員楊岳橋在答問會後半部分先後被逐離會議廳。答問大會約中午12時結束，特首林鄭月娥離開會議廳時，民主派議員尹兆堅期間大叫「林鄭下台，追究警暴」。毛孟靜、陳淑莊、林卓廷等7名民主派議員亦在走廊連續高叫「五大訴求，缺一不可，林鄭下台」口號。

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