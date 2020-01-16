無業男涉破壞匯豐被判入戒毒所　維修費20萬元超法庭賠償令上限 (12:40)

被告王繪豪（33歲）被控於2019年12月30日，在上水中心商場匯豐理財易中心，無合理辯解下損壞2個廣告燈箱、5塊強化玻璃、1部入票機、2部存錢機及4部自動櫃員機。

辯方甫開庭透露，被告願意全數賠償維修費，亦有團體攜全數現金到庭；控方表示，相關維修費為20萬元，較上次提堂提出的10.2萬元補價費用高。因賠償金額超過法庭賠償令上限的10萬元，裁判官下令被告自行與匯豐處理。

法庭早前索取被告的戒毒所報告，辯方透露，報告顯示被告有毒癮；辯方另求情稱，被告因「社會活動」而沒有工作達6個月，以積蓄維生，被告的60歲、患高血壓母親於其還押後須申請綜援；被告承諾不再參與社會活動，照顧母親。辯方說，被告決心戒毒，亦願意賠償以表誠意，建議法庭考慮索取感化報告。

裁判官判刑時稱，考慮到案發時被告沒有持有其他違禁武器，無人受傷，而被告亦願意賠償；但戒毒所報告顯示被告長期服用冰毒，遂判被告入戒毒所。

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