18區區議會正副主席　民主派包辦17區【附名單】 (14:35)

新一屆區議會已開鑼，18區區議會早前陸續選出區議會正、副主席，一如之前所料，泛民幾乎全取18區議會控制權，除離島區由建制派任正、副主席外，其餘17區的正、副主席均由民主派擔任。
區議會／正、副主席（所屬派別）
中西區／民主黨鄭麗琼、民主黨楊浩然（民主派）
東區／公民黨黎志強、民主黨趙家賢（民主派）
南區／民主黨羅健熙、獨立民主派司馬文（民主派）
灣仔／無黨派楊雪盈、無黨派麥景星（民主派）
九龍城／民主黨蕭亮聲、無黨派鄺葆賢（民主派）
觀塘／無黨派蔡澤鴻、民主黨莫建成（民主派）
深水埗／民協楊彧、公民黨伍月蘭（民主派）
油尖旺／無黨派林健文、公民黨余德寶（民主派）
黃大仙／民協許錦成、無黨派黃逸旭（民主派）
離島／無黨派余漢坤、梅窩鄉事委員會主席兼當然議員黃文漢（建制派）
葵青／民主黨單仲偕、無黨派張文龍（民主派）
北區／無黨派羅庭德、民主黨陳旭明（民主派）
西貢／新民主同盟鍾錦麟、無黨派周賢明（民主派）
沙田／民主黨程張迎、沙田區政黃學禮（民主派）
大埔／新民主同盟關永業、無黨派劉勇威（民主派）
荃灣／公民黨陳琬琛、民主黨李洪波（民主派）
屯門／民主黨陳樹英、屯門社區網絡黃丹晴（民主派）
元朗／民主黨黃偉賢、民主陣線麥業成（民主派）
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