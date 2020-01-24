泛民包辦17區議會正副主席　鄧炳強赴中西區會議回應質詢【附18區正副主席名單】 (14:35)

新一屆區議會開鑼，18區區議會已選出正、副主席，泛民幾乎全取區議會控制權，除離島區由建制派任正、副主席外，其餘17區的正、副主席均由民主派擔任。新人事新作風，今日（16日）舉行的中西區區議會會議，就邀請了警務處長鄧炳強出席。主席鄭麗琼一開場已要求在場的人戴上識別證件，包括警員要佩戴委任證，會上不少區議員就反修例風波的警民衝突向鄧炳強質詢，會議為公眾所關注。