【Emily Online】「議會監察」批泛民用區會撥款搞「和你宵」　房署取消葵青場地申請 (22:52)

「葵涌和你宵」原本喺今個星期六（18日）下午2點至晚上9點，喺葵涌邨平台舉行。喺葵涌邨南選區落敗嘅民建聯李宏峯仲話，「葵涌和你宵」宣傳海報畫埋「連豬」，佢覺得有政治意味，質疑區議會撥款係咪應該用喺政治宣傳。

梁錦威就話，活動係所有人都可以參加，投標者捐錢與否都唔會影響佢哋嘅中籤機會，佢又話如果有連豬就係政治宣傳，所有嘢都可以講成係。佢提到，其實星火同盟嘅案件未完。佢認為「議會監察」拎啲唔係事實嘅嘢指控泛民。記者會後，房署同一晚就去信話「和你宵」有商業成分，要取消佢哋嘅場地申請。梁錦威強調，講到明現場唔會有現金交易，檔主只會展示產品，現場都有其他增加過年氣氛嘅活動，如果最後搞唔成會好可惜。

「議會監察」亦質疑，由九龍城區議員鄺葆賢同關家倫主辦嘅「黃埔年宵」每檔投標價錢高達3000元，主辦單位冇詳細交代資金運用或去向。鄺葆賢話，收入都用晒喺保安、申請臨時娛樂牌費用等，唔會有餘錢。佢話，現時都係申請緊牌照，但擔心喺建制派嘅壓力下，政府唔會批，佢對搞唔搞得成都唔樂觀。佢批評建制派連街坊年宵都針對，係唔想社區有緩和氣氛、唔想香港人開心。

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