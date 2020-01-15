駱惠寧中聯辦新春酒會致辭：止暴制亂仍是當前急務 (19:57)

他在發言中又提到公務員及年輕人，指出18萬公務員履職擔當，社會各界共同努力維護法治核心價值，支持特區政府依法有效施政，香港這個家才能繼續引以為傲；並真心希望香港青年能建立國家觀念、香港情懷、國際視野。

駱惠寧在致辭稱，這一年香港經歷了嚴峻考驗，曠日持久的社會動盪牽動着全國人民的心。他提到國家主席習近平去年底在一個半月內三次會見特首林鄭月娥，他讚揚林鄭月娥帶領管治團隊及香港警隊恪盡職守、止暴制亂，表現出「非常時期的非常勇氣」。

他稱，香港還沒完全走出困局，但從更長的歷史維度看，香港的發展從來不是一帆風順，「一國兩制」作為前無古人的制度探索，在實踐中不可避免會遇到各種新情況、新問題。他呼籲要看清歷史大勢、保持堅定信心，相信沒有任何力量能夠阻擋香港「一國兩制」事業的步伐。

他稱，實踐經驗告訴大家，一國兩制堅持得好，香港就能贏得發展機會、成長空間；一國兩制堅持得不好，香港就會紛爭不止、亂象不斷，最終損害的是絕大多數香港同胞的共同利益、根本利益和長遠利益。他表示，不管什麼政治光譜，都應形成這樣的共識，認同一國、珍惜兩制，是香港同胞的福祉所在，也是香港明天的希望所在。

他在發言結尾時表示，來到香港12日，作為香港這個家的一員已經感受到家人的親切；又稱回望過去，人們相聚於獅子山下「拋開區分求共對」，才有今天璀燦的香港傳奇，雖然局勢還沒有完全穩定，但「香港精神一直在，香港優勢仍然在，國家支持始終在」，他對香港這個家重回正軌、早日復原充滿信心。

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