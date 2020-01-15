涉偽冒上司簽署便箋　反黑警脫使用虛假文書罪 (19:30)

報稱高級警員的張嘉諾（43歲）被控兩項使用虛假文書，以及兩項屬交替控罪的管有虛假文書罪。裁判官稱，本案爭議在於涉案兩張便箋的簽署是否虛假，以及被告是否知道或相信上述簽署屬虛假，仍繼續使用或管有相關文書。

裁判官裁決時稱，雖然被告的上司、高級督察何惠文供稱涉案簽名不屬於他，亦不會容許被告與別隊警員進行相關探訪，但何惠文負責保管和審核的情報資料文件夾中，卻存有涉案兩次探訪的情報報告。裁判官指出，被告案發前一年已向涉案的女子P蒐集情報，惟何惠文不但不知悉此事，但對涉案的情報報告表示沒印象，質疑他能否掌握線人的狀況，以及蒐集情報的工作，加上何惠文曾供稱「可能有，可能無」簽署涉案便箋，裁定何惠文的證供有不穩妥之處。

至於被告的自辯，裁判官形容口供不盡不實，存有可疑之處，如被告供稱原計劃與別隊警員一同探訪，以協助對方蒐集情報，最終在對方缺席下單獨探訪。雖然兩次探訪歷時超過100分鐘，但被告事後撰寫的情報報告內容空洞。

裁判官同時指出，被告審訊期間承認與P由線人發展至親密關係，更曾帶同P的女兒到懲教所探望對方，質疑涉案的兩次探訪是否單純屬公務性質，但因控罪只涉虛假文書，故裁定被告罪名不成立。

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