赤柱監獄教導員涉收兩囚犯9萬元貸款　一已認罪囚犯供稱轉帳4萬元予其妻 (19:09)

任職懲教署工藝教導員的首被告朱家豪（41歲），以及在囚的次被告江達隆（30歲），同被控一項串謀使公職人員接受利益罪，朱家豪另被控3項公職人員接受利益罪。

江達隆早前已經認罪，今日出庭頂證朱家豪。江達隆供稱，他犯罪後2016年被判入赤柱監獄，在獄中被委派到廚房部工作時，認識任職教導員的朱家豪。

江達隆表示，他在廚房部曾擔任清潔及派飯等工作，形容派飯算是優差，「唔使對住爐頭，冇咁熱」。他憶述，與朱家豪相處幾個月，覺得朱「份人幾好」，沒有教導員架子，所以認為朱家豪是朋友。

江達隆稱，2017年7月朱家豪說「屋企有事」，問他有沒有相熟財務公司推薦。江達隆說沒有，但相信可以透過母親貸款給他，最終兩人訂立口頭協議，江達隆借款4萬元予朱家豪，朱家豪分18個月還款。

其後，江達隆趁母親探監時央求她答應借錢，並向母親轉交一個由朱家豪提供、尾數為「4036」的電話號碼，稱聯絡一名姓「彭」的人便可安排轉帳和還款。江母照做，但其後數月均收不到還款並告知江達隆。江達隆在獄中多次質問朱家豪，惟朱家豪以「電話冇咗，戶口冇咗」等理由推搪。

江達隆在控方詢問下解釋，當初願意借錢予朱家豪，純粹出於朋友互助，「朋友有事都想幫手」。據江達隆早前認罪案情，涉案4萬元終轉帳朱家豪的彭姓妻子。

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