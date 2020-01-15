換喉哮喘翁研死因　專家：事主死前注降血壓藥或間接致身亡 (18:40)

事主邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞，2016年5月12日由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

相關報道：插喉病人研死因 主診：免取藥延誤 棄用更好藥

法庭今早傳召專家證人，即威爾斯親王醫院深切治療部顧問醫生葉曉怡。她指出，事主死前注射的拉貝他樂「係唔應該畀」，因為事主的支氣管已經收縮，用藥會令情況惡化。她認為拉貝他樂或間接促成事主去世，但並非直接及唯一的死因。

至於事主去世那日兩度換喉，葉曉怡表示懷疑：「插完一次又插，會唔會係第一次無插中氣道，插落食道呢？」但她其後補充，根據病房紀錄，第一次插喉的位置應該正確。為確保插喉準確，她建議院方規定醫生使用監測儀，根據一份2011年的報告，無用監測儀會引致七成深切治療部病患死亡。她認為若由初級醫生插喉，監測儀尤其重要。

家屬早前不滿屯門醫院在事主死亡翌日才交代14日曾經「甩喉」，葉曉怡稱，一旦發現「甩喉」，醫生應盡快檢討；院方應在一至兩日通報，否則會破壞醫患信任，有違開誠布公的準則。她強調，病房紀錄並無涵蓋事主「甩喉」多久，加上屯院只披露每小時的儀器參數，而非按分鐘計，她難以判斷「甩喉」是否牽涉疏忽。

家屬今午向葉曉怡提問，事主女兒一度哽咽：「爸爸條管（在14日）甩咗幾耐，到今日都無人話我知，你睇唔睇到資料？」葉曉怡重申手上無紀錄，但如果醫護「有心搵呼吸機睇清楚，一定睇到」，因為喉管鬆脫會引發警報。

事主女兒指出，為父親處方拉貝他樂的醫生林棋煒早前聲稱知道藥物風險，案發時是他第二年受訓。葉曉怡稱，一名年資甚淺的醫生明知有副作用都冒險用藥，「係比較大膽」。聆訊明（16日）續。

其他報道：男子涉發布警員起底資料 控不誠實取用電腦轉介區院

其他報道：方國珊被申破產准押後3月訊 正就案件申請法援

其他報道：涉打劫表行遺仿製槍 持雙程證兩人須還押侯訊