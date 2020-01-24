房屋署前測量師伙夫騙近490萬租津　分別囚22及25個月　庫務署扣退休金長俸還款 (18:22)

被告為房屋署前產業測量師黃淑珍（60歲），以及其丈夫、永安電腦系統有限公司前部門經理陸棟才（58歲）。庭上資料顯示，庫務署早前開始向女被告追討自1995年起申請租津及利息，總數逾800萬元，包括涉案控罪的488萬元；扣除女被告的一筆過退休金及每月長俸，現時尚欠200萬至300萬元利息款項，日後繼續扣除女方的每月3萬多元長俸，預計2031年還清欠款。

女被告代表律師求情稱，她從事公務員長達39年，扣除其退休金和長俸還款，對她造成沉重打擊，令公務員生涯「付諸流水」，亦打亂剛畢業女兒的進修計劃；親友求情信讚她熱心公益、樂於助人，定罪後聲譽掃地，望法庭輕判。

男被告代表律師求情稱，他事後情緒低落，現有悔意，其兄弟亦讚他為人善良；控方已凍結夫妻聯名物業，價值估計480萬元以上，足夠還款，望法庭接納為減刑因素。

法官游德康判刑時指出，兩名被告犯案為期17年，申請次數多達9次，男方大可終止收取僱主提供房屋津貼，或女方停止申請公務員租津，明顯是兩人貪婪心態「泥足深陷」及「難以自拔」，才繼續犯案，須為自己行為負責。他斥女被告打擊公務員聲譽，更影響其他合資格申請租津者，必然判監。

游官續說，兩被告都不是主動願意還款或有具體還款計劃，故不會就還款減刑。他認為兩人鋌而走險犯案，應知悉到東窗事發後會承受牢獄之苦，現時才考慮女兒的發展或福祉，屬「為時已晚」；考慮到女方對社會貢獻，酌量減刑，判她監禁22個月，但男方對社會貢獻較少，判囚25個月。案件另排期3月9日再訊，讓雙方就充公令陳辭。

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