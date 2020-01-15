再有被捕者申司法覆核　挑戰警獲手令查閱手機 (17:50)

申請人為任職廚師的劉偉麟，他跟早前入稟的申請人李永豪一樣，均涉8月4日旺角遊行時被捕，劉偉麟當時控一項阻差辦公罪，其後再被加控多一項管有攻擊性武器罪名。至於李永豪則被控一項非法集結罪名，已獲撤控。

劉偉麟在申請書指出，被捕當天，警方已向勞資審裁處審裁官申請手令搜屋，最終只檢取他的手機。警方搜屋時，他和律師也在現場。

警方其後於9月23日向九龍城裁判官申請另一分手令，由西九龍總區重案組偵緝警員宣誓下作出，稱有合理懷疑在警總部22樓網絡安全組存有對非法集結控罪有價值調查資料；根據附件，當中有30項物品，其中一項是劉偉麟的智能電話。翌日警方執行手令。

劉偉麟對9月23日所發的手令一事完全不知情，直至律師於11月向警方索取文件才揭發此事。劉偉麟表示，他在涉案手令簽發時，只面對一項阻差辦公罪，與手令所指的非法集結罪名完全無關，加上其控罪不涉及數碼、電子通訊等元素，警方是否有需要搜查其手機的內容和通訊紀錄。劉偉麟又認為手令內容空泛，只列明存放在警總22樓的手機，無列明控罪地點和時間、有關搜查範圍和限制。

劉偉麟認為發出有關手令是越權的做法，要求法庭裁定手令無效，另警方須就事件引起他的不便、損害及所承受的痛苦作出賠償。

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