【武漢肺炎】潛伏期約兩周　高齡肥胖患長期病高危 (17:20)

賴偉文表示，根據內地整理41名病人的資料，病徵主要包括發燒、氣促、咳嗽及乏力，其中一人有腹瀉，大部分人出現輕微至中度肺炎，暫無發現對新型冠狀病毒呈陽性而無出現病徵的個案。嚴重病人介乎40至78歲，病情由輕微發展到較差需時約10日或以上；已去世的病人亦是長期病患者，但有關方面因家屬不同意而沒有驗屍。

賴偉文又稱，最少一名病人被驗出同時感染呼吸道合胞病毒等其他病毒，另有病人出現二次感染。內地對武漢肺炎病主要提供支援治療，包括提供氧氣及靜脈注射等，亦有使用類固醇，但在2003年SARS時用過的利巴韋林和蛋白酶抑制劑則未有使用。

賴偉文續說，內地專家發現，病人的咽喉拭子、痰和血液都驗出該病毒；病人血液中白血球數量正常或偏低，淋巴細胞數量比正常低，此情況在SARS等病毒引起的肺炎都會出現。

食物及衛生局副局長徐德義稱，國家衛健委已表示，會與本港分享病毒核酸提取物及核酸測試試劑。張竹君表示，內地當局正向全國各省分發快速測試的器材；本港仍在製定與個案相關、針對病毒的測試，亦正購買及研發針對新型冠狀病毒的快速測試。

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