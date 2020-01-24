【武漢肺炎】武漢華南海鮮市場環境樣本驗出病毒　夫婦發病未確定人傳人或物件傳播 (16:26)

張竹君稱，武漢41名病人中，七成人到過相信是疾病源頭的華南海鮮市場，其餘病人稱沒到過該處或因「病情太嚴重問不到」，大部分個案病人出現在市場出售水產海鮮的區域，並非出售野味的人。她表示，3人群組的3名病人除一同生活，亦一同在華南海鮮市場經營店舖，發病時間較近，相信他們共同暴露於病毒的可能較高，人傳人的可能較低。但她稱，考察時沒詳細問及該3名病人在市場內售賣什麼，「問漏了」，故不能肯定，只能推斷他們也是賣水產。

被界定為家庭群組個案的一對夫婦，張竹君起初只稱是丈夫先發病，妻子「隔幾日」發病，在追問下她稱「無問得好清楚」兩人發病時間，但根據與內地人員的交談內容，相信兩人相隔約5日發病；她亦沒問到較遲發病的妻子病情與丈夫相比，有否更嚴重或較輕微。

張竹君指出，內地當局在華南海鮮市場的環境樣本，包括地面、桌面和手套，驗出對新型冠狀病毒呈陽性，有關樣本都來自出售水產區域。她說，雖然現階段未能排除染病夫婦屬人傳人個案，但亦有可能是丈夫從市場把帶有病毒的物件帶回家，污染了家居環境致妻子受感染。

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