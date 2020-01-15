男子涉發布警員起底資料　控不誠實取用電腦轉介區院 (15:00)

報稱外勤員的陳景僖（32歲）被控去年9月9日不誠實地取用一部屬於電訊公司的桌上電腦，將一名電訊公司客戶的固網電話號碼及身分證號碼發布給其他人；以及與Telegram使用者串謀，在未經電訊公司的同意下，披露該客戶的全名、身分證號碼及電話。

禁傳媒發布當事人身分

控方今申請把事主的身分修訂為「中國籍男子陳某」，要求法庭禁制任何人包括傳媒，發布可供識別資料當事人身分的事項，包括姓名。裁判官最終批出相關申請。

控方同時決定將案件轉介至區域法院審理，並在案件未開審前，為涉事警員索取創傷評估報告。案件押後至下月25日處理準備轉介文件，被告獲准繼續保釋外出，但須增加每周到警署報到一次的條件。

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