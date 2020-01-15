中環集會促暫停審理戴耀廷教席　吳靄儀：感覺不再鼓勵自由 (15:30)

【15:30】警方稱最高峰時集會有200人

【14:53】集會於中午12時許開始，大會邀請講者上台輪流發言，包括公民黨立法會前議員吳靄儀、香港大學學生會署理會長陳希朗、理大學生校董李傲然等。有數十名市民於台下席地而坐聆聽台上講者發言，亦有約百名市民戴口罩站着參加集會。

港大舊生兼立法會前議員吳靄儀上台發言，表示作為港大舊生，十分關心港大如何處理戴耀廷個案，指出戴耀廷是推動和平靜坐示威，雖違反法律，但社會上有道德基礎，認為大學不應「急不及待」為政府打壓不同政見的人，令人感覺大學不再鼓勵自由，無空間再探討其他新知識。

港大學生會署理會長陳希朗發言時稱，不排除日後於校內舉行集會和遊行，並會發起聯署，呼籲校方恪守程序公義原則，在戴耀廷完成上訴法律程序前，停止相關委員會的審理安排，並希望社會各界團結支援教育界守護程序公義，免受政權侵害。

在台下的中二學生Jason稱，今於校內完成考試後前來參加集會，當年佔中仍是小學生，記憶相當模糊，但「當年有很那麼多人出來一定有意思」，雖對佔中案和戴耀廷印象不深，但認為無論如何港大都不宜未審先判。

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