【消委會報告·智能手表】估算運動數據偏差大   熱量消耗誤差逾七成 (14:02)

今次測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，消委會今公布其中11款香港有售的樣本結果，售價由598元至5699元不等，總評由2.5分至4分（5分最高）。

測試項目包括運動數據、智能功能、使用方便程度、應用程式、電池表現及功能多元性，發現樣本在估算運動時消耗的卡路里表現均不理想。其中4款樣本估算步行、跑步、踏單車及日常生活所消耗的卡路里數據，偏差都高於10%（見表一）。

各樣本以估算踏單車熱量消耗的誤差最大，8款樣本量得偏差較實際少16%至72%，偏差最高是Mobvol TicWacth C2；另Samsung Galaxy Watch Active（SM-R500）在估算跑步熱量消耗的偏差最多，較熱量實際消耗少26%，市民或會因被誤導而感氣餒。

另外，7款在估算步行熱量消耗的偏差較實際高12%至55%，以「Fitbit」Versa Lite Edition偏差值最高，表現最佳的是「Fossil」FTW4021，Samsung Galaxy Watch Active（SM-R500）則低估22%。

量度步數的測試發現，有4款準確度理想，獲最高5分（見表二）。

其他樣本當中，「Fitbit」Versa Lite Edition不論估算跑步、步行及日常生活下的步數偏差都超過10%；6款樣本所估算的模擬日常生活步數，偏差達11%至59%，當中以「Pola」VantageM偏差值最高；兩款估算跑步步數誤差分別為11%及22%；兩款估算步行步數偏差13%及14%。

此外，步行及跑步距離測試特別選擇包含迂迴及一些未能接收GPS衛星訊號的路段，當中「三星Samsung」Galaxy Watch Active（SM-R500）表現最為遜色，估算步行距離及跑步距離的誤差，分別達20%及30%。「Fitbit」Inspire HR估算步行及跑步距離偏差都不超過3%，獲得5分的高評分。

表一：4款估算步行、跑步、踏單車及日常生活所消耗的卡路里數據偏差高於10%的智能/運動手表

1. 「Fitbit」Versa Lite Edition（1298元）

2. 三星 Samsung Galaxy Watch Active (SM-R500)（1898元）

3. Fitbit nspireHR（898元）

4. 「Withings」Move（598元）

表二：4款量度步數準確度獲最高5分的智能/運動手表

1. 「Garmin」fnix 5S Plus（5699元起）

2. 「Fossil」FTW4021（2400元）

3. 「Mobvoi」TicWatch C2（1699元）

4. 「Michael Kors」Access Runway（3300元）

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