【消委會報告·無線直立式吸塵機】Dyson吸淨能力最佳　續航力最差僅7分鐘 (12:28)

消委會是次測試參考歐洲標準EN 60312-1進行，項目包括吸淨能力、續航力及吸力維持、省電程度、寧靜程度，以及使用方便程度等。樣本的售價介乎1398元至6998元，全部樣本內置鋰離子電池，充電時不能同時吸塵。

吸淨能力2款Dyson最高分

在吸淨能力方面，20款樣本的整體吸淨能力差異很大，由1.5分至 4.5 分不等。Dyson V8 Animal（5480元）於各項測試中表現較突出，與另一款V11 Absolute（5980元）同樣取得最高4.5分；特福Tefal TY6756 Dual Force 2 in 1（1398元）與Candy CRA22PTG003（3880元）同獲1.5分屬最低分。

電池續航特福表現最佳

在電池續航力方面，4款吸塵機充電後設定最強吸力只可連續使用少於10分鐘；8款吸塵機需4小時或以上才能完成充電。當中特福Tefal TY6756 Dual Force 2 in 1（1398元）的電池續航力長達38分鐘表現最佳，反觀其整體吸淨能力卻較差只有 1.5 分。消委會提醒，續航力較差的吸塵機電量未必能應付一次過吸淨面積較大的家居，較適用於小範圍或短時間的清理工作。

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