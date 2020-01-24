【消委會報告．自願醫保】標準計劃保費相差逾2倍　最高年繳3.07萬元 (11:43)

政府向每名為自己或指明親屬購買自願醫保的保單持有人，提供每名受保人於每個課稅年度最多8000元保費作扣稅。

自願醫保下的標準計劃設有12個基本保障項目，保額劃一，投保年齡由出生15日至80歲，保證續保至100歲。若以70歲女性為例，保費最高的計劃收取每年3.07萬元，最低的只需8419元，相差約2.7倍。

至於靈活計劃是配合不同投保人的需要，保險公司可在標準計劃的框架上提高基本保障的賠償限額，或按當局規定加入如緊急門診治療或家居看護保障等。

消委會檢視市面所有21間保險公司提供的28個靈活計劃的保障及保費。以40歲男性為例，年費由2901元至4.77萬元不等，相差逾15倍；若以80歲女性為例，年費更由1.64萬元至逾24萬元不等，差距逾13倍。

自願醫保包括各式掃描

值得留意的是，自願醫保與一般醫保的其中一個分別是，由註冊醫生建議的電腦斷層掃描（CT掃描）、磁力共振掃描（MRI掃描）及正電子放射斷層掃描（PET掃描）等均為受保範圍。

消委會建議，正考慮自願醫保計劃的市民，要評估現有醫療保障是否足夠，並比較原有保單及自願醫保的保障範圍及賠償限額，若原有保單的保障已經足夠，可等待與現有保障相近的自願醫保認可產品推出市場再作考慮；同時留意轉移保單是否需重新核保或披露最新健康狀況，若需重新核保，有機會就當時的已知病症加設不保事項或附加保費。

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