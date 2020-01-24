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【消委會報告．燒味鹵味】逾三成高鈉　紅腸平均鈉含量最高　一盒燒肉飯已超每日上限 (10:57)

燒味和鹵味是常見的傳統廣東菜式，消委會今日（15日）發表報告，聯同食物安全中心測試市面上100款燒味鹵味食物樣本，涵蓋10類燒味和鹵味，包括叉燒、乳豬、燒肉、燒鵝、燒鴨、豉油雞、鹵水鵝、鹵水鵝腸、鹵水鵝腎及紅腸，並檢測樣本內的鈉、總脂肪及飽和脂肪含量。測試發現33款樣本屬高鈉食物，其中鈉含量最高的為一款燒肉樣本；平均鈉含量最高的燒味和鹵味分別是紅腸和鹵水鵝腎；燒鵝及豉油雞的平均鈉含量則最低。

一盒燒肉飯可超建議每日鈉攝取量近兩成

根據世界衞生組織建議，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2000毫克。消委會量度市面上叉燒飯、燒肉飯、燒鵝飯、豉油雞飯和鹵水鵝片飯5款飯盒，估算消費者在日常膳食中因食用燒味和鹵味食物而攝入的鈉，測試結果發現，進食一個含約170克燒肉的飯盒，燒肉的鈉含量達到2400毫克，超過每日攝取限量近兩成。若進食時再添加叉燒汁，便可能攝取超過3000毫克的鈉，超出每日攝入限量約5成。

5類燒味鹵味屬高脂

世衛建議每日攝取2000千卡能量的成年人，每日應攝取少於66.6克總脂肪。今次測試的10類燒味和鹵味中，5類燒味鹵味食物屬高脂食物，當中燒鵝及乳豬樣本的平均總脂肪含量最高，進食1個含約140克燒鵝的飯盒，其總脂肪含量已達到每日攝入限量近八成。

消委會建議市民保持均衡和多元化的飲食，可循序漸進減低食物中的鈉含量，讓味覺慢慢適應較淡的味道。另外，可先嘗食物的味道才決定是否蘸汁，蘸汁亦應輕量，吃雞可先去皮以減低脂肪攝取量。

燒味鹵味平均鈉含量排名（由高至低、平均鈉含量）

1. 紅腸（1000毫克）

2. 燒肉（870毫克）

3. 叉燒（660毫克）

4. 鹵水鵝腎（610毫克）

5. 乳豬（550毫克）

6. 鹵水鵝腸（510毫克）

7. 燒鴨（380毫克）

8. 鹵水鵝（370毫克）

9. 豉油雞（350毫克）

10. 燒鵝（240毫克）

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