旺角劏房檢水喉通炸彈　街坊稱警方事前高調監視 (11:11)

警方昨日亦於上水河霸村搗破一個製作炸彈的「實驗室」，檢獲一些燒杯、量杯、試管、一些化學物品及電子設備，相信用來生產爆炸品，拘捕一名29歲姓黃、任職船務機械工人的原居民男子。有村民稱，昨日下午曾有大量航拍機於村內上空飛來飛去，直至晚上約8時黃姓男子返回上址，警方即採取行動。

記者今早（15日）返回旺角通菜街利民大廈，目前大廈已解封。被指搜出炸彈的劏房位於1樓B室，該單位原為一個550呎單位，被分成3個劏房出租。警方昨晚於現場走廊引爆炸彈期間，炸彈碎片擊中大廈電梯門，電梯門留下一個大洞，但仍能運作。

居於同層另一劏房單位的陳先生表示，該單位的大業主為長者，約10年前已遷出，並改建為劏房出租，月租約7000元。他指出，警方事前行動非常高調，早於周一（13日）已不時有警長級軍裝警經常上樓，於B室門外徘徊，至昨日早上11時許，更有7名便衣探員監視B室長達7小時，至昨晚即展開行動。