人權觀察年度報告批港警用過度武力　斥中國威脅國際人權體系 (09:58)

這份長652頁的報告，封面用了香港示威者集會的相片，當中批評香港警察對示威者使用過度用武力，增加對集會自由的限制，批評特首林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會調查警暴。

報告譴責中國對待新疆維吾爾族人的行為，並稱中國試圖將其審查延伸到海外。羅斯在報告中指出，中國不但在國內「建構奧威爾式高科技監控國家」及精密的互聯網內容審查系統，在海外中國亦利用其日益增長的經濟實力打擊批評者，對全球維護人權體系發動自該體系20世紀中期形成以來最強烈的攻擊。「如果任其橫行，北京的行動可能帶我們走向一個反烏托邦，屆時人人難逃中國審查，孱弱的國際人權體系不能再制衡政府的壓迫」。報告又批評美國和歐盟等西方國家，未能挺身指摘中國，呼籲各國抗衡。

在新聞發布會尾段，中國駐聯合國代表團人員邢繼盛不滿，向記者表示中國完全不接受人權觀察的「偏頗和捏造」的年度報告。他重申，香港是中國一部份， 又指從羅斯的言論便知道他被禁入境香港的原因。

（人權觀察網站/路透社）

相關報道：美人權組織執行長被拒入境 「Human Rights Watch」列外交部制裁名單