羅致光：提10項民生措施非針對政治事件　稱基層市民包括年輕人 (10:25)

對於有人認為有關措施屬「小恩小惠」、政府出手太輕，羅致光表示，就改善基層生活，今次措施已經是有「幾大修補」，政府亦不應該因為小事而不為。被問到措施是否未有惠及年輕人，羅致光反問：「大家唔係話好多基層市民係青年人嘅咩？」他說，政府覺得應該做的事便會去做，「唔可以因為我做A嘅時候，你就話我唔做B」，強調不能因政策僅幫部分人而不做。

羅致光早前曾指香港將迎來「高齡海嘯」，被問到措施涉及增加100億元經常開支會否擔心構成財政壓力，他表示，今時今日年齡組別60至64歲最多人，並會持續數年，之後將會是65至69歲最多人，所以「2元乘車優惠」對政府構成的財政壓力主要在近年出現，並將隨有關年齡組別的人口減少而逐步下降。

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