羅致光：提10項民生措施非針對政治事件　稱基層市民包括年輕人 (10:25)

政府昨日（14日）宣布10項民生措施，勞工及福利局長羅致光今早（15日）出席港台節目表示，提出有關措施經審時度勢，並非單一考慮，亦不是針對政治事件，因這些本身都是民生措施，「呢個社會有好多嘢都要做，唔可以因為某一個議題就咩都唔去做」。
對於有人認為有關措施屬「小恩小惠」、政府出手太輕，羅致光表示，就改善基層生活，今次措施已經是有「幾大修補」，政府亦不應該因為小事而不為。被問到措施是否未有惠及年輕人，羅致光反問：「大家唔係話好多基層市民係青年人嘅咩？」他說，政府覺得應該做的事便會去做，「唔可以因為我做A嘅時候，你就話我唔做B」，強調不能因政策僅幫部分人而不做。
羅致光早前曾指香港將迎來「高齡海嘯」，被問到措施涉及增加100億元經常開支會否擔心構成財政壓力，他表示，今時今日年齡組別60至64歲最多人，並會持續數年，之後將會是65至69歲最多人，所以「2元乘車優惠」對政府構成的財政壓力主要在近年出現，並將隨有關年齡組別的人口減少而逐步下降。
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