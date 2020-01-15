【武漢肺炎】衛健委：一個案夫婦先後發病　不排除有限人傳人 (08:18)

衛健委指出，現有的調查結果顯示，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低，目前正結合臨牀和流行病學資料展開進一步研究。

另外，在泰國確診感染武漢新型冠狀病毒的61歲中國籍女患者，衛健委稱，經調查後證實是武漢市市民，現時正在泰國接受治療，病情穩定。內地衛生健康部門已找到所有與該名患者有密切接觸的人，並進行醫學觀察，目前無異常表現。

世衛：赴泰武漢女患者報稱常到街市

世界衛生組織周二（15日）在Twitter表示，該名女患者報稱曾於發病前，定期前往武漢當地一個街市，但無報稱去過與最多患者有關的華南海鮮批發市場，正調查其全面接觸史。

世衛表示，該61歲女患者在1月5日出現發燒、發冷、喉嚨痛和頭痛症狀，1月8日與5名家庭成員從武漢市出發飛往泰國，旅行團共16人，其後在泰國曼谷素萬那普機場被發現有發熱，並於當日送院治理。

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