【大掃除．廚房清潔貼士】抽油煙機梳打粉混溫水去油污　雪櫃內部忌用化學劑　煮食爐火眼勿沾水 (10:42)

農曆新年將至，廚房大掃除最花功夫，其中雪櫃、煮食爐等用作貯存及烹煮食物的電器，必須徹底清潔。資深家務助理導師張鳳娟分享抽油煙機、明火煮食爐、電磁爐，以及雪櫃的清潔貼士，把廚房打掃乾淨，迎接新一年。
1.雪櫃
‧內部
整個雪櫃包括冷藏室，急凍室和蔬果室，用食用梳打粉混和約攝氏50度的溫水，以1:1比例混和來清潔，之後用清水抹一次。
小貼士：基於安全問題，不建議用化學清潔劑清潔雪櫃內部。
‧外殼
用軟布蘸中性清潔劑或溫水拭擦。
‧膠邊
用濕布蘸上牙膏，擦走污漬後再用清水過水。
2. 抽油煙機
抽油煙機大致分為兩種，一種是用抽氣扇吸入油煙的「排氣型」，另一種則是用隔油網的「再循環型」，各有不同清潔方法。
‧排氣型抽油煙機
先用噴壺盛載以食用梳打粉和溫水混和的清潔劑，拆去機罩，向扇葉噴清潔劑，開啟抽油煙機，讓扇葉和油管內的油漬滴落油杯，不斷反覆噴洗，直至滴落油杯的水是清水。
小貼士：若平時甚少清洗排氣型抽油煙機，噴洗工作有機會長達1小時。建議平時約1星期清洗1次抽油煙機最為理想。
‧再循環型抽油煙機
先以1:1比例混和食用梳打粉和溫水開一盆水，抽出隔油網，然後將隔油網面向爐面的一面朝天，浸洗20分鐘，將油漬從隔油網分離。
小貼士：浸洗隔油網時，隔油網面向爐面的一面需朝天，油漬才能從隔油網分離。隔油網的網面不能用力擦洗，以免影響隔油功能。浸洗程序並非愈久愈好，若浸洗過久，污漬會「回塘」變得更難清理。
3. 明火煮食爐
明火煮食爐主要分嵌入式煮食爐和座枱式煮食爐，兩種煮食爐皆有3個重點清洗部分：火眼、爐碟和爐架。
‧火眼
用牙刷刷走表面污漬，便能讓火焰出得更均勻。
小貼士：火眼是指煮食爐引火的地方，此部分不能接觸清潔劑和水。
‧爐碟、爐架
先以1:1比例混和食用梳打粉和溫水開一盆水，將拆出來的爐碟及爐架浸洗20分鐘便可。
小貼士：嵌入式煮食爐在清洗完後，應先將爐碟裝回爐身，再裝火眼和爐架，以免火眼掉進爐身難以拾回。
4. 電磁爐
可將清潔劑噴在百潔布上擦拭電磁爐爐面。
小貼士：清洗電磁爐面時，避免使用帶有強酸的清潔劑，因強酸會破壞爐面塗層。
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