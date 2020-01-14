民主派批紓困措施未觸社會矛盾根源　經民聯促增法定假期前平衡意見 (21:50)

尹兆堅稱，新措施無針對性幫助年輕人，如果是「刻意」忽略，便是與年輕人為敵，批評政府欠政治胸襟；如果是「無意」下出現此情況，就是欠缺政治智慧。他又批評政府為非公屋、非綜援的低收入住戶提供租金津貼出手太低，回應無力。增加勞工假雖可令打工仔「鬆一口氣」，但政府與商界磋商需時，可能會「嘆慢板」，甚至兌現無期。他亦稱，市民不會反對勞工福利政策，但不滿林鄭月娥「唧牙膏」推出紓困措施，認為這些民生措施都是「欠了市民」。

民協表示，今日公布的大部分紓困措施都是短期「派錢」計劃，未觸及社會的深層次矛盾根源，無助紓民困、無意解矛盾，政府一日不面對強烈要求落實「五大訴求」的市民，任何紓困措施只是杯水車薪。

經民聯表示，相信紓困措施可減輕基層市民沉重的生活負擔，但對於政府計劃將法定假期由12天逐步提高至17天，聯盟促請政府充分聆聽社會各界意見，在制定有關政策前作適當平衡。

社聯表示歡迎各項措施，行政總裁蔡海偉表示，樂見政府肯定過渡性房屋在重建基層市民鄰里關係及社區建設的角色，亦以開放態度面對劏房市場租務管制的建議。

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