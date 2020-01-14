公大學生涉拍攝「空姐牛肉飯」被捕　警：涉普通襲擊及藏攻擊性武器 (22:08)

【19:35】一名23歲公開大學學生今午3時許在深水埗西九龍中心8樓美食廣場以手機拍攝期間，突然被兩名便衣警拘捕。深水埗區議員李文浩指出，相信該學生當時拍攝被形容為「藍店」的「空姐牛肉飯」，又引述其父親稱，學生投訴在警署內被人拳打鼻及下體。本報正向警方查詢有關事件。

網上流傳兩條片段，顯示兩名自稱便衣警的男子，在西九龍中心8樓將一名學生拉到一旁，該學生大叫「影張相都唔得呀？」「我影相有咩錯先？」一名自稱便衣警男子回應：「你做乜影我相呀？法庭已經頒布咗，你如果影我相係侵犯我私隱！」旁邊食客則稱「佢影嘅時候都唔知你係警察」，學生拿出手機並問：「我影緊你咩？」便衣警說：「你影到我」。

之後其中一名便衣警出示委任證，並命令該舉高雙手的學生「放低手」，稱要帶他回警署調查。

深水埗區議員李文浩到警署跟進事件，稱該學生涉嫌公眾地方行為不檢被捕，又指他被捕後曾致電父親，投訴被人拳打鼻及下體，其後匆匆掛上電話。