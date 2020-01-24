世衛：新型冠狀病毒可能有限度人傳人　許樹昌：患者痰液飛沫帶病毒　人傳人不出奇 (19:20)

衛生署衛生防護中心則表示，正密切監察泰國通報世衛新增一宗新型冠狀病毒感染確診病例。世衛表示，接獲相關通報後正與中國內地和泰國當局合作，並指出在其他國家發現病例不意外，已就檢測和治療感染新型冠狀病毒的患者發布指引。衛生防護中心發言人稱，中心會繼續與世衛、泰國衛生部門及國家衛生健康委員會保持聯繫，密切監察情況，進行風險評估，並適時調整港口衛生措施。

【18:36】武漢爆發由新型冠狀病毒引起的肺炎，路透社報道，世衛（WHO）今日（14日）表示，該種新型冠狀病毒可能在染病者的家庭內出現「有限度人傳人」。世衛正為可能出現大規模傳播作準備，正向全球醫院發出病毒爆發的感染控制指引。

武漢肺炎爆發後，武漢衛健委一直聲稱該病目前「沒有明確人傳人證據」，又稱感染個案大多有華南海鮮市場的接觸史。

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