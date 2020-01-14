張震遠涉騙證監會瞞財困案　證監高級經理：投資者可簽署動用注資惹關注 (19:45)

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被告張震遠（60歲）被控串謀詐騙及欺詐共兩罪。時任證監會高級總監梁仲賢，現已為證監會執行董事。他被盤問時稱，商交所2013年初陷入財困，張震遠曾聲稱投資者注資商交所，並呈上一系列文件證明，包括兩間內地公司、被告名下的「新效控股有限公司」和戴姓的投資者資料，並委託同事在互聯網上搜尋戴姓投資者的背景，並無發現可疑之處，故當時相信計劃屬實。

證監會高級經理劉綽供稱，商交所2013年初資金剩下300萬港元，未能達到證監會要求的營運資金水平，商交所在查詢下呈交其匯豐戶口獲3000萬美元注資的資料。劉懷疑以美元注資會否屬短期資金，而非長期資金，遂追問該筆金錢是否可用作長期營運資金，且要求對方交代誰人可簽署授權動用該筆資金。

劉續說，商交所當時回覆稱戴姓投資者也是授權的簽署人，但證監會從不知道戴可簽署動用資金，有別於正常注資情況，因此引起證監會很大的關注。聆訊明（15日）續。

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