林鄭稱新措施是施政報告「下集」 否認忽略年輕人 (18:59)

林鄭月娥表示，新措施可視為施政報告的下集，並不等如代替下月的財政預算案。她說，今次政府突破以往思維，從市民角度、香港長遠利益和社會關愛出發，著力回應基層一直的訴求，又稱若非過去7個月的社會動盪，措施可以更快公布。對於新措施似乎只惠及長者，沒有觸及年輕人，但過去大半年參與示威的人都是年輕人。林鄭月娥指出，部分措施例如開工不足、培訓計劃，均沒有年齡限制，年輕人同樣受惠。她又指出，在其2017及2018年的施政報告中，已有大量幫助年輕人學業、創業等政策。

反修例示威持續7個月，林鄭月娥被問到為何不以創新思維回應社會五大訴求的其餘4項，包括成立獨立調查委員會，她表示創新是好，但也要依法辦事，包括第一是維持一國兩制及基本法；第二是要堅守法治，任何訴求違反法治都不能接納；第三是不能輕言破壞香港一些傳統優勢。她表示，除撤回修例外，對於其他訴求她的立場已很清楚。

至於政府今日宣布，將長者2元乘車優惠的年齡，由現時65歲下降至60歲，但政府之前稱香港人口高齡化，把長者申領綜援年齡由60歲提高至65歲，被質疑對長者定義自相矛盾。勞工及福利局局長羅致光在記者會上表示，年齡限制視乎不同政策目標，擴大乘車優惠年齡是希望鼓勵就業，指出不少60歲的人可能會離開長時間工作的職位，轉往另一份工，收入會減少，降低乘車優惠年齡，是希望減輕60至64歲「銀齡人士」的交通開支。

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