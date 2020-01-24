補習導師Kris Lau涉賄評卷助理獲文憑試機密　考評局人員：被告fb自稱「無間道」 (19:15)

兩名被告依次為英文導師劉冠華（43歲），以及報稱學生黃子軒（19歲）。雙方承認事實指出，黃子軒是劉冠華的前學生，黃子軒於2017年4月16日及17日擔任評卷助理，負責批閱英文科聆聽卷甲部試卷。劉冠華曾於2017年5月13日轉帳1000元報酬。

時任考評局發展助理總經理蔡筱坤繼續接受辯方盤問，她表示，評卷助理不應向未獲授權者透露自己受委任。在辯方追問下，蔡筱坤透露，若教師擔任評卷助理，他們或要知會校方；若有人欲申請教席，當局對於可否透露自己曾任評卷助理會寬宏處理，蔡之後承認，從沒處理過有關情況，故不知局方會如何處理。至於其他人可否向父母詢問意見，蔡指出父母為未獲授權者。

另外，辯方問蔡筱坤是基於什麼原因，懷疑被告劉冠華對泄密者提供利益，她回應，劉的facebook貼文有一句「我係無間道」，「咁即係臥底啦」；辯方再多次追問後，蔡稱是基於「合理懷疑」，但及後承認，沒有基礎證實首被告向次被告提供利益。

考評局發展總監王鍏今日亦接受盤問。辯方提出，評卷助理指引中，沒有提及破壞保密協議會有刑責，王鍏稱「正常理解會知」。辯方追問，學生（評卷助理）程度會有高低，王鍏不否認。但王鍏於控方覆問時補充，聘書另提出，受聘者若破壞規條可被解僱，甚至有刑事責任。據悉，聘書上的所列規條為《考評局條例》第15條及《防止賄賂條例》。

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