警長涉「叫霸王雞」受查被揭多次留白記事冊　遭降職後申司法覆核 (18:50)

申請人黃俊威由資深大律師郭兆銘代表，答辯人為警務處長。申請方今在庭上指出，記事冊的橫線間共有7次留白情況，惟當中只涉行動後的簡介會（debriefing）和下班時間的紀錄，與處理疑犯等程序無關。申請方形容，申請人當時只是跟從上司的指示，失當只涉行政鬆散，質疑警方以「違反誠信」為由，向申請人作出不合比例的處分，當中考慮了其他不相關的因素。

答辯方則指出，警員記事冊有留白將影響司法行政，舉例說相關記事冊如被用作呈堂證物，將招致警員事後在記事冊上增添內容等質疑，形容申請人作為富有經驗的警務人員，理應知悉警員記事冊的相關指引，以及自身的職責，不應將失當行為推卸予上司。答辯方又形容，申請人當時駐守油尖區特別職務隊，須處理賣淫等敏感性質的案件，故書面紀錄在相關情況下更顯重要。

法官陳嘉信指出，警方未有指控申請人不誠實，亦未有指控他懷有惡意，質疑警方如何得出申請人「違反誠信」的決定。答辯方回應，誠信不只局限於申請人是否誠實，形容申請人在明白自己的職責下，依然作出失當的行為，已屬違反誠信。

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