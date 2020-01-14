老翁疑甩喉後亡　家屬質疑有更好藥不用　醫生：情況緊急取藥需時 (16:25)

事主邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞，2016年5月12日由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

屯門醫院時任駐院醫生林棋煒於事主死前一日接手，成為其主診醫生，負責用藥及換喉。林棋煒供稱，事主於16日凌晨3時半出現支氣管痙攣，喉管的氣囊於凌晨4時爆破，他遂決定換喉。12分鐘後，事主心臟停頓，醫護進行急救，林棋煒認為心外壓會衍生分泌物阻塞喉管，故再度換喉。他供稱，兩次換喉都用了窺喉鏡，亦透過聽診器聽到喘鳴聲、見到事主喉管有霧氣，所以認為無誤插胃道，「係成功嘅插喉。」

針對降血壓藥拉貝他樂的問題，林棋煒供稱事主曾服用三硝酸甘油酯（NTG），但藥效不佳，他於16日的凌晨2時改用拉貝他樂。他承認處方艾司洛爾（Esmolol）可避免影響支氣管，是更好的選擇，但當時情況緊急，「Esmolol要去藥房開單攞，夜晚來回最多成個鐘」，所以無採用。

家屬問「明知有更好嘅藥，你又唔用，又唔提早攞定？」林棋煒回應，事主的血壓一度穩定，如非必要不會換藥。他強調，雖然使用拉貝他樂有可能併發支氣管痙攣，但他向事主注射的分量比平常少一半，亦處方了喘樂寧（Ventolin）對抗拉貝他樂的風險。聆訊今午繼續。

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