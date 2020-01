戴耀廷等候上訴時港大研撤教席　師生校友明集會籲校方恪守程序公義 (17:59)

【15:58】香港大學法律系副教授戴耀廷早前因佔中案被判囚16個月,其後獲准保釋等候上訴,其教席去留一直掀起爭議。港大校友關注組、港大學生會評議會大學事務委員會、港大教師及職員會,今日(14日)召開記者會,稱據悉校方去年成立的探討充分解僱理由委員會(Committee of Enquiry into Possible Good Cause,下稱「委員會」)於本月內開會,確認是否在戴耀廷完成上訴程序前,啟動並審理終止其教席。3個組織認為港大違反程序公義,將於明日舉行集會,呼籲港大恪守程序公義原則。

港大校友關注組副召集人麥東榮認為,如委員會裁定革除戴耀廷教席,稍後戴耀廷的控罪又被推翻,做法明顯違背程序公義。港大學生會評議會大學事務委員會署理主席梁浩朗譴責港大違反程序公義,認為委員會在戴耀廷完成上訴程序前,便開會確認啟動並審理戴耀廷的個案,讓人看來是對政權「獻媚」,不惜違反程序公義,為建制派及政府去除「眼中釘」。

香港大學校務委員李梓成指出,委員會完成裁決後,須經教務委員會及校委會審理才有最終決定,但委員會急於召開會議,據悉戴耀廷亦被校方傳召聆訊,相信委員會將於戴耀廷下月底的上訴審訊前有裁決,整個個案亦會於本年內完結。據他了解,港大過往並無可類比的案例。

3個組織明日中午將於中環愛丁堡廣場舉行「力拒制度暴力 堅守程序公義」集會,呼籲港大校方恪守程序公義,同時表達對近日教育局屢次違反程序公義的不滿,呼籲社會各界團結支援教育界抵抗政權打壓,集會已獲發不反對通知書。

