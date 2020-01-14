長者2元乘車優惠放寬至60歲　研逐步增法定假期至17日 (16:38)

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林鄭月娥表示，放寬長者2元乘車優惠的實行時間表，需待勞福局及運輸署對有關計劃的檢討完成後再交代，估計涉及17億元額外開支。

另一措施是將長生津的普通及高額津貼合而為一，每人劃一發放現為高額津貼金額的3585元，原本領取普通津貼的4.9萬名長者每月可多獲910元；領取人的資產上限亦劃一提升至50萬元。估計新措施額外開支為50億元。

林鄭月娥亦提出，研究將法定假期由現時的12日逐步增至17日，與公眾假期看齊，但她強調有幾個前設，包括要分階段增加假期日數，亦要繼續與商界討論有關安排。政府會邀請勞顧會聽取商界意見後，研究逐步提高法定假期日數的方案。

林太亦宣布兩項針對經濟衰退、失業率可能上升而設的有時限措施：建議關愛基金為失業者擬定新現金津貼計劃，由今年4月1日起的一年內，失業一個月或以上、且在4月前已透過領取職津或學生資助可認證屬「有需要」的人，可獲發最多3個月的現金津貼；建議關愛基金為就業不足者設計現金津貼，曾領取職津者未來12個月只要符合較少的每月總工時，則可申領最多3個月的現金津貼，條件及細節稍後公布。上述兩項措施均希望可於今年10月實施。

其餘措施包括：

．委託勞福局在未來一年，利用關愛基金發放兩次一次過的生活津貼予非公屋非綜援低收入人士，建議分兩部分，政府以試行方式為輪候公屋逾3年及合資格的一般申請住戶提供現金津貼，金額為綜援租金津貼上限的一半，直至申請人首次獲編配公屋為止，估計涉款逾28億元；非正輪候公屋或輪候公屋未夠3年的低收入家庭，申領在職家庭津貼時的入息上限水平會獲放寬，從而可領取較高額的職津，估計約9000個住戶受惠，涉款1億元。兩部分措施均希望可於2021年下半年推行。

．政府為每月收入少於7100元的人，代供強積金的5%僱員供款。

．研究推行針對劏房的租務管制。

．提升未來3年提供過渡性房屋的目標，由1萬個單位增至1.5萬個單位，政府已尋獲多幅適用的政府、機構或社區（GIC）用地，可用作與非政府機構合作發展過渡性房屋。

．由勞福局長檢討有關政府外判員工、已推行的政策措施，以進一步改善外判員工待遇。

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