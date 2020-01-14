疑遭3警北區醫院虐打　六旬漢入稟區院討賠償 (14:45)

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原告為鍾志華，被告依次為歐國偉、鄧文謙、林易昇。入稟狀顯示，3名被告在2019年6月26日在北區醫院紊亂病房7A房內，對原告施用不合法武力。

原告認為，3名被告所作行為構成侵權、不合法、酷刑或公職人員行為失當，造成原告人身傷害及損失。另外，原告指出上述行為亦違反普通法、《基本法》第28條或第39條、《香港人權法案》等，原告享有憲法賦予的人身自由及安全的權利，亦有不受酷刑、不人道、侮辱等待遇之權利。原告就上述損失追討賠償，包括懲罰賠償、訟費等，但沒有列明金額。

至於3名警員的案件則於1月23日在區域法院提訊。3名被告早前提訊時表示，將保留提交不在犯罪現場證據的權利。

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