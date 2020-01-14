關愛基金撥4.5億為8萬長者低收入家庭換數碼電視　今午2時接受申請 (13:47)

邱騰華指出，據最新調查顯示，截至今日有92%的市民已用數碼電視，4%仍使用模擬電視，約10萬人，當中8萬人因低收入或年長而無法更換至數碼電視。

今午2時接受申請 審批手續約8星期

計劃將由今天下午2時開始接受申請，申請期至明年7月15日。只要是模擬電視用戶，並正受惠於綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼、學生資助計劃或公立醫院及診所醫療費用減免的其中一項政府資助，或過去3個月，平均每月住戶入息不超過住戶入息中位數75%，即合資格。合資格住戶可獲發數碼機頂盒，或一台數碼電視，有24吋及32吋選擇。

邱騰華指出，計劃預算會用4.5億元，由社聯負責推行。雖然估計服務受益對象比去年預算的16萬少近半，但仍與去年一樣預算支出4.5億元。邱騰華就此回應時稱，現時仍會用4.5億元作估算，與去年相比，有住戶已自行更換電視。若申請人數比現時預期的少，支出會降低，「唔會益咗承辦商」。他又說，為免有人未趕及於中止模擬電視頻譜後仍未換電視，申請期歷時約18個月，相信有充足時間處理，估計每宗個案平均花8星期完成手續，並成功上門安裝電視。

提供上門安裝及3年定期保養

蔡海偉指出，社聯早前公開招標，由香港電訊中標，將提供包括上門安裝、調教頻道、回收舊電視及3年定期保養。邱騰華又說，早前已有5個家庭率先試行安裝，地點包括深水埗及粉嶺村屋。其中一名受惠者稱，本來看電視有很多雪花，換電視後看得很清楚，很開心。

蔡海偉補充說，社聯轄下100個地區服務單位將協辦申請。住戶可到計劃服務單位、民政諮詢中心索取或網上下載表格，填妥後連同香港身分證副本，交到服務單位或郵寄表格均可。如有任何問題，亦可在周一至六，上午10時至晚上9時，致電計劃熱線2922 9230。

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