關愛基金撥4.5億為8萬長者低收入家庭換數碼電視　今午2時接受申請 (13:47)

本港模擬電視服務將於今年11月30日正式終止，商務及經濟發展局長邱騰華及香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今（14日）公布「關愛基金數碼電視援助計劃」詳情，符合入息資格的模擬電視住戶可申請更換數碼電視或加裝數碼機頂盒，今午2時起正式接受申請，料8萬名低收入人士或長者受惠，最快可在農曆新年後開始為合資格者上門更換及安裝數碼電視。
邱騰華指出，據最新調查顯示，截至今日有92%的市民已用數碼電視，4%仍使用模擬電視，約10萬人，當中8萬人因低收入或年長而無法更換至數碼電視。
今午2時接受申請 審批手續約8星期
計劃將由今天下午2時開始接受申請，申請期至明年7月15日。只要是模擬電視用戶，並正受惠於綜援、長者生活津貼、在職家庭津貼、學生資助計劃或公立醫院及診所醫療費用減免的其中一項政府資助，或過去3個月，平均每月住戶入息不超過住戶入息中位數75%，即合資格。合資格住戶可獲發數碼機頂盒，或一台數碼電視，有24吋及32吋選擇。
邱騰華指出，計劃預算會用4.5億元，由社聯負責推行。雖然估計服務受益對象比去年預算的16萬少近半，但仍與去年一樣預算支出4.5億元。邱騰華就此回應時稱，現時仍會用4.5億元作估算，與去年相比，有住戶已自行更換電視。若申請人數比現時預期的少，支出會降低，「唔會益咗承辦商」。他又說，為免有人未趕及於中止模擬電視頻譜後仍未換電視，申請期歷時約18個月，相信有充足時間處理，估計每宗個案平均花8星期完成手續，並成功上門安裝電視。
提供上門安裝及3年定期保養
蔡海偉指出，社聯早前公開招標，由香港電訊中標，將提供包括上門安裝、調教頻道、回收舊電視及3年定期保養。邱騰華又說，早前已有5個家庭率先試行安裝，地點包括深水埗及粉嶺村屋。其中一名受惠者稱，本來看電視有很多雪花，換電視後看得很清楚，很開心。
蔡海偉補充說，社聯轄下100個地區服務單位將協辦申請。住戶可到計劃服務單位、民政諮詢中心索取或網上下載表格，填妥後連同香港身分證副本，交到服務單位或郵寄表格均可。如有任何問題，亦可在周一至六，上午10時至晚上9時，致電計劃熱線2922 9230。
其他報道：郭基煇建議減單程證上限 林鄭：政策為家庭團聚不考慮更改
其他報道：申訴署揭教育局未掌握私校收取費用 促訂審批機制建數據庫