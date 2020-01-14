申訴專員：地政總署執管私人商場公地違契不足　未追收數以億計豁免費 (12:53)

申訴專員公署主動調查發現，地政總署處理私人商場內的公共通道及廣場違反地契條款作商業用途的問題，在執管或資訊發放方面均有不足，指出地政總署七大不足之處。
截至2019年9月，全港共118個發展項目須根據地契條款在商場內提供公共通道，其中兩項要提供公共廣場。公署調查發現，在2014/15至2018/19年期間分區地政處（下稱地政處）發現65宗有「違契商用問題」個案，當中只有兩宗被發現後才提出豁免書面申請，而分區地政處只曾向業權人主動追收涉及違契時間長達5年半、款項達2400多萬元的豁免費。公署認為，分區地政處未善用執管權力，沒有向餘下60宗個案主動追收豁免費，當中涉及豁免費動輒數以億計。
申訴專員列舉例子指出，當分區地政處巡查時發現商場B違反地契，但無採取任何行動，10個月後再巡查時才向業權人發警告信；另有商場A食肆將營業範圍擴展至商場的公共通道，但分區地政處未有將個案轉介食環署，在公署提醒後才作出轉介。
另外一個例子，商場C涉違契，分區地政處發13次警告信，但無「釘契」，並在警告信期限屆滿後3星期才進行覆查，其中一次更在警告信指明的糾正期限滿後81日始進行。公署建議地政總署檢討相關工作指引，訂出發警告信及把警告信送交土註處註冊的時限，並把註冊時限在警告信中述明。
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