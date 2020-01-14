申訴專員：地政總署執管私人商場公地違契不足　未追收數以億計豁免費 (12:53)

截至2019年9月，全港共118個發展項目須根據地契條款在商場內提供公共通道，其中兩項要提供公共廣場。公署調查發現，在2014/15至2018/19年期間分區地政處（下稱地政處）發現65宗有「違契商用問題」個案，當中只有兩宗被發現後才提出豁免書面申請，而分區地政處只曾向業權人主動追收涉及違契時間長達5年半、款項達2400多萬元的豁免費。公署認為，分區地政處未善用執管權力，沒有向餘下60宗個案主動追收豁免費，當中涉及豁免費動輒數以億計。

申訴專員列舉例子指出，當分區地政處巡查時發現商場B違反地契，但無採取任何行動，10個月後再巡查時才向業權人發警告信；另有商場A食肆將營業範圍擴展至商場的公共通道，但分區地政處未有將個案轉介食環署，在公署提醒後才作出轉介。

另外一個例子，商場C涉違契，分區地政處發13次警告信，但無「釘契」，並在警告信期限屆滿後3星期才進行覆查，其中一次更在警告信指明的糾正期限滿後81日始進行。公署建議地政總署檢討相關工作指引，訂出發警告信及把警告信送交土註處註冊的時限，並把註冊時限在警告信中述明。

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