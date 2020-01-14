申訴署揭教育局未掌握私校收取費用　促訂審批機制建數據庫 (11:55)

公署發現，其中有私校提出用於興建及維修校舍、購買設備和器材，家長須選擇每年繳交6萬元「Capital Levy（資本建設費）」、一次性及可退還60萬「Individual Debenture（個人債券）」，以及可獲優先取錄一次性支付、獲優先退錄的500萬元「Individual Capital Certificate（個人資本證明）」及不可退還的「Corporate Capital Certificate（商業資本證明）」。

申訴專員趙慧賢表示，教育局一直按2002年的法律意見寬鬆解讀有關條文，認為私校收取可退還的其他費用，是私校與家長之間的私人財務安排，故毋須徵得該局的批准，但公署在主動調查期間，向教育局指出該局規定與《教育規例》規定有矛盾，教育局再次徵詢法律意見後，才同意應審批私校收取任何與學生在校接受教育有關的其他費用。

其他報道︰【武漢肺炎】林鄭︰陳肇始明早召開專家會議 交代武漢肺炎最新情況

其他報道︰鄭若驊稱「暴徒統治」 陳文敏：以偏概全對事件沒幫助

其他報道：洗手常犯錯誤：洗手時間不夠長 專家貼士助小朋友洗足20秒