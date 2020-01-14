【武漢肺炎】林鄭︰陳肇始明早召開專家會議　交代武漢肺炎最新情況 (10:51)

對於食衛局副局長徐德義與衛生署及醫院管理局代表，前往武漢了解武漢肺炎病例情況，被質疑透明度不足，林鄭月娥表示，政府派人前往武漢，是獲得國家衛健委安排，行程亦非保密，待代表團完成考察後，將盡快與專家開會，並向公眾交代掌握到的最新情況。她強調，政府及醫管局會按公開透明原則，向公眾發放資訊。

林鄭月娥稱，政府在應對武漢肺炎上不會鬆懈，會迅速應變、嚴陣以待及保持透明，同時呼籲市民注意個人衛生，不要掉以輕心。

暫不考慮減單程證名額

對於廣東省政協常委、新鴻基地產執董郭基煇在廣東省政協會議上提交報告，建議將單程證來港人數由目前每日最多150，減少一半至75，以解決內地和香港矛盾。林鄭月娥表示，現時不會考慮改變單程證政策。她重申設立單程證是為了家庭團聚，大部分內地移居香港的人也是為了家庭團聚，也是人權與自由，認為整個社會必須尊重。

林鄭月娥指出，單程證名額也是按政策與需要，由內地機關審批，而為免出現有太多人利用單程證制度來港定居，過去兩年並無用盡單程證每日150個名額。她表示，約三分之一涉及港人的婚姻是跨境婚姻，因此有必要保留家庭團聚的入境政策；若此時改變政策，便會帶出信息，將社會見到的某一問題或現象，推卸到家庭團聚單程證政策問題上。

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