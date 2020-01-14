戴口罩常見三錯誤　如何令兒童唔抗拒戴口罩？護理專家話你知 (08:14)

戴口罩常見三錯誤

錯誤一：正反兩面分不清、上下倒轉

王鈞正稱，部分用家錯將口罩有顏色的一面向內，其實應該將有顏色的一面向外；亦有用家將口罩上下倒轉。用家應留意，金屬條一方應在上，以便抓住鼻樑位置。衛生防護中心提示，如果口罩正反兩面顏色相同，可以將口罩風琴位摺層的開口朝下和朝外。

錯誤二：口罩漏風削過濾效果

戴眼鏡人士倘若戴口罩期間出現眼鏡霧濛濛，原因是口罩金屬條未能抓緊鼻樑，導致呼吸時有水蒸氣凝結在鏡片上。倘若口罩未能緊貼面部，細菌或病毒就有機會從罅隙中進入。

錯誤三：重複使用一次性口罩

有人或會不想浪費口罩，用餐時除去口罩，飯後重用同一口罩。王鈞正指出，此舉並不適合，因為除下口罩期間，口罩可能已被細菌污染，因此一次性口罩每次使用後必須丟棄。

正規兒童口罩只適合3歲以上

王鈞正提醒，市面有售的正規兒童口罩只適合3歲以上小朋友，2歲以下寶寶即使戴上口罩，口罩亦未能緊貼臉部，未能發揮過濾作用。父母應根據子女年齡及臉部大小挑選口罩，通常8至10厘米長度的口罩較適合，若具調節大小功能則更佳。

如何減低小朋友戴口罩的抗拒感？

倘若遇上抗拒戴口罩的寶寶，父母如何是好？王鈞正提供小貼士，讓大家循序漸進教導子女養成戴口罩的習慣。

方法一：對着鏡子一起戴

小朋友見到自己一個人戴口罩，會覺得自己與別不同，心理上有所畏懼。父母可試着和子女一起對着鏡子戴口罩，當小朋友看見爸媽戴口罩的樣子，自然減低抗拒心。

方法二：購買卡通圖案口罩

坊間有售印有卡通圖案的口罩，雖然未必符合三層物料的醫療標準，但爸媽可在家讓小朋友試戴，作為過渡產品。一旦外出，就換上外科口罩，有助減低小朋友的抗拒感。

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