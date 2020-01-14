洗手常犯錯誤：洗手時間不夠長　專家貼士助小朋友洗足20秒 (08:30)

大部分人忽略潔手細節

王鈞正指出，洗手過程常犯錯誤是洗手時間不夠長。而且根據密歇根州立大學一項研究發現，95%的人洗手期間忽略清潔手部的細節，因為大部分人只是用手掌揉搓肥皂，忽略清潔指甲縫隙和手指之間的部位。此外，如果快速洗完手卻沒有抹乾手部，細菌有機會藏在潮濕的手部繼續繁殖。

跟衛生防護中心潔手指引

王鈞正建議，要引導小朋友正確洗手，家長可使出小技巧。首先要令他們清楚明白：「為什麼要洗手」、「你的小手乾淨嗎」，以及「什麼時候要洗手」，然後可以跟足衛生防護中心的潔手步驟指引教小朋友洗手。

一起唱兒歌拖長時間

然而，如何令小朋友有耐性地洗手洗足20秒？王鈞正稱，家長可以與小朋友一起唱兒歌，例如《有隻雀仔跌落水》、《生日快樂》等，唱一次甚至兩次都足以令洗手時間達標。王鈞正更建議家長讓小朋友觀察洗手水，讓他們直觀感受到洗手原來可以洗掉手上的污漬，自然明白洗手的重要性，養成自覺洗手的好習慣。

洗手防傳染病 相關資訊：

搓手液愈多愈有效？醫生提醒：搓手時間覆蓋範圍更重要

洗手液愈多愈好？熱水洗手較好？消委會解迷思

幾時要洗手？按過𨋢掣‧摸過門把謹記潔手