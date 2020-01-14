洗手常犯錯誤：洗手時間不夠長　專家貼士助小朋友洗足20秒 (08:30)

武漢肺炎加上本港進入流感高峰期，父母加倍擔心小朋友健康安全。預防呼吸系統傳染病除了常戴口罩之外，亦要勤洗手，但是小朋友耐性有限，叫他們洗手洗足20秒十分困難。香港理工大學護理學院臨牀導師王鈞正博士接受明報網站訪問，說明一般人洗手容易忽略的事項，以及有什麼小技巧可令兒童洗手洗足20秒。
大部分人忽略潔手細節
王鈞正指出，洗手過程常犯錯誤是洗手時間不夠長。而且根據密歇根州立大學一項研究發現，95%的人洗手期間忽略清潔手部的細節，因為大部分人只是用手掌揉搓肥皂，忽略清潔指甲縫隙和手指之間的部位。此外，如果快速洗完手卻沒有抹乾手部，細菌有機會藏在潮濕的手部繼續繁殖。
跟衛生防護中心潔手指引
王鈞正建議，要引導小朋友正確洗手，家長可使出小技巧。首先要令他們清楚明白：「為什麼要洗手」、「你的小手乾淨嗎」，以及「什麼時候要洗手」，然後可以跟足衛生防護中心的潔手步驟指引教小朋友洗手。
一起唱兒歌拖長時間
然而，如何令小朋友有耐性地洗手洗足20秒？王鈞正稱，家長可以與小朋友一起唱兒歌，例如《有隻雀仔跌落水》、《生日快樂》等，唱一次甚至兩次都足以令洗手時間達標。王鈞正更建議家長讓小朋友觀察洗手水，讓他們直觀感受到洗手原來可以洗掉手上的污漬，自然明白洗手的重要性，養成自覺洗手的好習慣。