民主黨促剔除警隊工程　指警總1.4億元項目遠超工程儲備金3000萬元上限 (23:59)

民主黨議員在信中表示，社會普遍不滿警務處工作，亦對於缸瓦甫用地重置警察設施有疑慮。

他們指出，多項涉及灣仔警察總部的改善工程，例如項目「警察總部警政大樓裝修工程」、2020/21年度會展開「灣仔香港警察總部警政大樓18樓裝修工程」；除了警政大樓主樓，警政大樓東西翼及堅偉樓亦有多個工程項目，整個警察總部的工程項目金額總價值超過1.4億元，遠超基本工程儲備金的3000萬元上限。

他們表示，部分項目如「警察總部警政大樓裝修工程」未有列出任何詳情，令議員難以了解該工程與其他類似工程是否有任何分別。他們批評，上述多個項目細節不清楚，涉及的金額龐大，做法並不理想。

民主黨認為，現時政府把該等項目包括在基本工程儲備金內，把該等項目及其他民生項目綑綁審議，實在令市民難以接受，所以他們要求政府將多個涉及警務處的項目剔除，好讓議會能夠順利處理基本工程儲備金內的項目。

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