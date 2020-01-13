研究龍鼓灘填海　發展局擬申1.79億元撥款 (22:28)

立法會發展事務委員會將於下周一討論有關事宜。發展局表示，今次研究將擬訂龍鼓灘的填海範圍，以及重新規劃屯門西地區，以制定土地用途及發展方案，並進行環境影響評估等。今次研究亦會為擴建龍門路進行初步設計。

政府去年接納土地供應專責小組的報告，包括支持在龍鼓灘填海。發展局表示，可配合龍鼓灘填海的契機，理順及規劃屯門西地區的發展潛力，包括重新檢視內河碼頭的需要，而龍鼓灘填海所得的臨海土地，適合用作工業用途，除可支援建造業、環保工業，亦可提供空間，重置屯門西現有工業設施及部分受影響棕地作業，包括兩間發電廠。

當局指出，根據土木工程拓展署2017年完成的技術研究，初步建議龍鼓灘填海約220至250公頃，並計劃擴建連接至屯門市中心的龍門路，以及在龍鼓灘填海區內興建新道路，以提供龍鼓灘路以外的替代路線給重型車輛使用。當局並建議改善填海區的設計，盡量保留現有天然海岸線，並研究建造綠化水道，以及於人造海岸建造生態海岸線。

另外，為配合北大嶼山的發展，發展局同時建議向立法會申請約1.3億元，就大蠔至欣澳段的P1公路工程，展開勘測研究及初步設計，預料最快亦於今年下半年展開研究，並於30個月內完成。當局稱，每當北大嶼山公路發生交通事故，連接大嶼山和市區的陸路交通便受到嚴重影響；為減輕北大嶼山公路的交通壓力，當局建議需要盡快開展P1公路工程研究。

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