【法律年2020】馬道立：對近月暴力事件感「不幸」 (21:36)

馬道立會見傳媒時先表示，他10年前獲委任為首席法官時，曾表示自己的使命是維護本港法治，至今使命仍不變。他指出，一眾法官過去一年處理很多具爭議和高調的案件，社會對此各有不同評論和批評，但無論滿意與否，均須有理據地評論法庭的工作，亦有需要了解本港法制。他又指出，人權有其限制，很多人都不能接受暴力。

他指出，法治面對的挑戰常以不同形式和情況出現，難以評論目前的挑戰是否更大，但希望更多人理解何謂法治。他又說，比起以前，世界、法律環境和本港社會均有改變，但法官仍會依法處理案件，態度和做法均沒改變，法治為本港基石和核心價值，相信市民會繼續支持法治。

被問到警隊近期面對不同評價，甚至有聲音要求解散警隊，警隊是否仍值得信賴，馬道立表示，警隊、政府和普通市民均須尊重法治。至於警方近期面對濫權指控，卻未有警員因而負上責任，做法有否違反法治，馬道立指出，檢控並非由法庭控制。他不評論應否成立獨立調查委員會，認為屬政治議題，並非由司法機構考慮。

被問到中央政府多次提及「三權合作」的概念，目前如何看三權分立的概念？馬道立表示，最重要視乎《基本法》的規定如何，並指出《基本法》規定香港擁有獨立司法權。

馬道立指出，近期事件加大法庭的工作量，估計至少有幾百宗案件需要處理，目前正研究加快處理案件的方法，當中須確保審訊公平公正，未來需諮詢法官、大律師公會、律師會、律政司等持份者。

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